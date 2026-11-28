ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಾಗೂರು ಖಾದರ್ ವಲಿ ಗಂಧ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ರೋಜಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಪುತ್ತೂರಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಜರತ್ ನಾಗೂರು ಖಾದರ್ ವಲಿ ಗಂಧ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಟಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಯೋಜಕಿ ಆರ್.ಕೆ. ರೋಜಾ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಪುತ್ತೂರು ನಗರಸಭೆ ಗೇಟ್ ಸಮೀಪ ನಡೆದ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ರೋಜಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ತಲೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ರೋಜಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾಗೂರು ಖಾದರ್ ವಲಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಿದರು. ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಂಧ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಸೆಯುವ ಹಬ್ಬ!
ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೋಜಾ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಶಾಂತಿ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವನ್ನು ಸಾರುವ ಇಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉತ್ಸವಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹೋದರತ್ವದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಧರ್ಮದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಸಾರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಂತಸವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಭಕ್ತರ ಸಾಗರದ ನಡುವೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮಹೋತ್ಸವ
ಈ ಬಾರಿಯ ಗಂಧ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿರಿಯರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು, ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಗೂರು ಖಾದರ್ ವಲಿ ಗಂಧ ಮಹೋತ್ಸವವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ಸಾರಿತು. ರೋಜಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೂ ಈ ಬಾರಿಯ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು.