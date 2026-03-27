ರಾಮ ನವಮಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2, ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದು 'ರಾಮ'ನ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮೆಗಾ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ರಾಮ ನವಮಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2, ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದು 'ರಾಮ'ನ ಪಾತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು 'ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿವೀಲ್' ಮೂಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಬಂತು 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್
ರಾಮ ನವಮಿಯ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಹೀಗೆ, “ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮ ನವಮಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಥೆ. ನಾವು ಇಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು 'ರಾಮ'ನ ಮುಂದಿನ ಝಲಕ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಅದ್ಧೂರಿ 'ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿವೀಲ್' ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.”
'ರಾಮ'ನ ಲುಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣ
ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದೊಂದು 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇವೆಂಟ್' ಆಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಝಲಕ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರ ದಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಬ್ಬದಂತಿರಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾಮಾತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮಹಾವೀರ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಭಾವುಕ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.
ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಮೆಗಾ ಬಜೆಟ್ 'ರಾಮಾಯಣ'
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಭಾಗ 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ IMAX ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಸುಮಾರು 4000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.