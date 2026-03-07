- Home
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ನಿಂದ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೋಟೋ ನಿಜವೇ? ಸತ್ಯ ಏನು, 'ರಾಮಾಯಣ 2026' ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಯಾವಾಗ, ಭಾಗ 1 ಮತ್ತು 2ರ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋ ಫೋಟೋ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸೆಟ್ನದ್ದೇ?
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಈ ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಯಶ್, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ರವಿ ದುಬೆ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಣಬೀರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಫೋಟೋವೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಲೀಕ್ ಆದ ಫೋಟೋ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಫೋಟೋ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಮಾಯಣ ಸೆಟ್ನದ್ದೇ? ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಮ-ಸೀತೆಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಫೋಟೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ AI ನಿಂದ ರಚನೆಯಾದದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆದ ಆ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
Leak Pictures of Ranbir and Sai pallavi from Ramayana✨🏹#Ranbirkapoor#SaiPallavi#Ramayanapic.twitter.com/ozsIAQonfd
— 𝐑k̷᭕ᬁ🕊️ (@jawaiji_) March 7, 2026
ರಾಮಾಯಣದ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ತಮಾಷೆ
ರಾಮಾಯಣದ ಈ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು, 'ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ರಣಬೀರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಲೀಕ್ ಆದ ಚಿತ್ರಗಳು' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದು ನಕಲಿ, ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಮತ್ತು AI ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಇತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಒಬ್ಬರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, 'ಯಶ್ ಮತ್ತು ನಮಿತ್ ಇಷ್ಟು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಸಲಿ ಚಿತ್ರ ಬೇರೆಯೇ ಇರುತ್ತೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, 'ನೀವು 'ಸಿಯಾ ಕೆ ರಾಮ್' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ರಾಮ-ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಬದಲಿಸಿ ರಣಬೀರ್-ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ರಾಮಾಯಣ' ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು?
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾಗ 1 - 2026ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಗ 2 - 2027ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತೀ ದುಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಂದಾಜು ಬಜೆಟ್ 4000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ತಾರಾಗಣದೊಂದಿಗೆ, ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಯಾವಾಗ ಬರಲಿದೆ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ರಾಮ ನವಮಿಯ ದಿನದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆಯರಾದ ರಣಬೀರ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಲುಕ್ ನೋಡಲು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 2ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತು?
ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 2'ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
