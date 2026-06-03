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- ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತಿಂಥವರಲ್ಲ; ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ವೈರಲ್ ಆಗಿರೋ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಂತಿಂಥವರಲ್ಲ; ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎತ್ತರ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಯಾರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ?" ಎಂದು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ಸಾಮಾನ್ಯದವರಲ್ಲ..!
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಬೆನ್ನಿಗಿರುವ ಈ 'ಮ್ಯಾನ್ ಮೌಂಟೇನ್' ಯಾರು? ಮೆಗಾ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವು!
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಇಂದು ಕೇವಲ ಟಾಲಿವುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟ. 'ಆರ್.ಆರ್.ಆರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಷ್ಟೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ನಿಂತು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರೇ ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ (Kevin Kunta).
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆದ ಕೆವಿನ್:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅಭಿನಯದ 'ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್' ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಎತ್ತರ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಯಾರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ?" ಎಂದು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರನ್ನು ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕೆವಿನ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕೇವಲ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಪಾಸನಾ ಅವರಿಗೂ ಕೆವಿನ್ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕೇವಲ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಎಂಎಂಎ ಫೈಟರ್!
ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ಕೇವಲ ಸಾಧಾರಣ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಎಂಎಂಎ (MMA - Mixed Martial Arts) ಫೈಟರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ದೃಢವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಯಾವುದೇ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕಲೆ ಕೆವಿನ್ಗೆ ಕರಗತವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಭದ್ರತಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂಟು:
ಹಲವರು ಕೆವಿನ್ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೆವಿನ್ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಿರಲಿ, ಕೆವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಂಗರಕ್ಷಕನ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆವಿನ್ ಚರಣ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಂತೆಯೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಅಂಗರಕ್ಷಕ:
ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಶೇರಾ ಮತ್ತು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ರವಿ ಸಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಕೆವಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ 'ಮೆಗಾ' ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ ಈ ಕೆವಿನ್ ಕುಂಟಾ, ಈಗ ತಾವೇ ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
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