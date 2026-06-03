- Home
- Entertainment
- Cine World
- 'ನಿನಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡು' ಹಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ಎಂದ ನಟಿ ಅಪೂರ್ವ!
'ನಿನಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡು' ಹಾಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ ಎಂದ ನಟಿ ಅಪೂರ್ವ!
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ‘ನಿನಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀನು ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ (ಫೇವರ್) ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಕೇಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ’ ಎಂದು ಅಪೂರ್ವ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್, ಹಣ, ಅಂತಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಚಮಕಿನ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕರಾಳ ಸತ್ಯಗಳು ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಹೊಸಬರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಿಡುಗು ಎಂದರೆ ಅದು 'ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್'. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಅಪೂರ್ವ (Apoorva) ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸಿನಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿ:
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಎಂಬುದು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ, ಇದು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. "ನಿನಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀನು ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ (ಫೇವರ್) ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಕೇಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಪೂರ್ವ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಡಗಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಮೀಟೂ (MeToo) ಚಳುವಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಪಿಡುಗು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕಹಿ ವಾಸ್ತವ.
ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಗೀಳು:
ಅಪೂರ್ವ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಉದ್ಯಮದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾರೆ. "ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕರೆ, ನೀವೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರೆ, ಆಗ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಪಡುವ ಪಾಡು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಾಲಿವುಡ್ vs ಟಾಲಿವುಡ್:
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನೂ ಅವರು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 'ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್'ಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿಯದೆ, ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಬೆಳೆದ ನಟಿಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ.
ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಕಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳು ಎದುರಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
18 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ:
ಅಪೂರ್ವ ಅವರು ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೂ ಸಹ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ, ಕರೆದಾಗ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಲು ತಡವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈತಪ್ಪಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತ್ಮಗೌರವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ" ಎಂಬುದು ಅವರ ಖಡಕ್ ಮಾತು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಪೂರ್ವ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಳಗಿನ ಹುಳುಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿಭೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಕೆಲವರಿಂದ ಇಡೀ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಿನಿರಸಿಕರ ಆತಂಕವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.