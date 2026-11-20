ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಗಳಿಕೆಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೌರಾಣಿಕ 'ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 1' ಸಿನೆಮಾ ಕೇವಲ 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕೇವಲ 2 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್, ಯಶ್,ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಮಹಾ ದಾಖಲೆ!
ರಾಮಾಯಣದ ಮೊದಲ ದಾಖಲೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 16.60 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಟೆಯ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟದ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 1.40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು. ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆ ರಾಮಾಯಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರನೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ 54.76 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.
ಐಮ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ!
ರಾಮಾಯಣ ಕೂಡ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 18.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ರಾಮಾಯಣ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು.
300 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹ!
ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 300 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಐದನೇ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 95 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ವ್ಯವಹಾ ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಆರನೇ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ, ರಾಮಾಯಣವು 78.21 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳವಾರದ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಬುಧವಾರ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಠಪ್ 55 ಕೋಟಿ ರೂ. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದೆ., ಆದರೆ ರಾಮಾಯಣ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು 61 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿತು. ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ರಾಮಾಯಣ 1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು.
ಅನಿಮಲ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ರಾಮಾಯಣ!
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರಂಭಿಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಣಬೀರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರಂಭಿಕ ಚಿತ್ರ ಅಮರನ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಮಾತಾ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಯಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಸಾಧನೆ ಏನು?
ಕೆಜಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಯಶ್, ಈಗ ರಾಮಾಯಣದಿಂದಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗ 1 ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಂಗಲ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 2000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ದಂಗಲ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ರಾಮಾಯಣ ಈಗಾಗಲೇ ಮುರಿದಿದೆ. ದೃಶ್ಯಂ 3 ರ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ರಾಮಾಯಣ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಓಪನರ್ ಆಯಿತು.
1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ರಾಮಾಯಣ!
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1000 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ರಾಮಾಯಣ. 14 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಕೂಡ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ದಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಂತರ, ರಾಮಾಯಣವು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 510 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.