ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಕಳೆದರೂ ತಮ್ಮ ಕ್ರೇಜ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಕಳೆದರೂ ತಮ್ಮ ಕ್ರೇಜ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವ ಸಿನಿಮಾ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಓಂ'. 1995ರ ಮೇ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಕೇವಲ ₹75 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದ 'ಓಂ' ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೊದಲ ₹10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಉಪೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ
'ಓಂ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಕಥೆ-ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದವರು ಉಪೇಂದ್ರ. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪ್ರೇಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶಾಂತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಲೀನಿಯರ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿ, ಗ್ಯಾಂಗ್ವಾರ್, ಅಪರಾಧ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ನಿಜ ಜೀವನದ ರೌಡಿಗಳೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು
'ಓಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವರನ್ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ನೈಜತೆಯೂ ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
550ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾ
'ಓಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. 550ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು 2015ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬ ವರದಿಯೂ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ 'ಓಂ' ಕ್ರೇಜ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ 'ಓಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿವೆ.