'ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುವ ದೃಶ್ಯದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ. ಮೂಲ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಾವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತ್ಯ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜೀವನ ಮೌನ ತ್ಯಾಗದ ರಹಸ್ಯವೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
'ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಿಂದಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದ ಕಥೆ! ಅಣ್ಣಾವ್ರನ್ನು ಸಾಯಿಸದೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ' ಕೂಡ ಒಂದು. 1972ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜೀವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳದೆ, ಮೌನವಾಗಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯ ಅಂದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೀಗೆಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಾವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ!
ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವನ ಅಂತ್ಯ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು
'ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ' ಸಿನಿಮಾ ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು. ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀವನ ಪಾತ್ರದ ಅಂತ್ಯ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ನಾಗಣ್ಣ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಣ್ಣಾವ್ರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಯುವುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರದ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಉಪಾಯ
ಒಂದೆಡೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮೂಲ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾಯಕನ ಸಾವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸಬಾರದು. ಈ ಸವಾಲಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ರಾಜೀವನ ಸಾವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬದಲು, ಆತ ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳದೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದು ಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ರಾಜೀವನ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು.
ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬರವಿಲ್ಲ!
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಮೌನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ
ಈ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇಡೀ ಕೊನೆಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಊಟಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕುಟುಂಬದವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, ಬಳಿಕ ಯಾರಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳದೆ ಹೊರಟುಹೋಗುವುದು... ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಅವರ ಮುಖಭಾವಗಳೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ನೋವು, ಬೇಸರ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಘನತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಭಿನಯ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರಾಜೀವನ ತ್ಯಾಗದ ಹಿಂದಿದ್ದ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದರೂ ಸತ್ಯ ಹೇಳದ ರಾಜೀವ
ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ರಾಜೀವನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನ ಸೋದರಳಿಯ ಕೇಶವ (ವಜ್ರಮುನಿ), ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ರಾಜೀವನ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಆದರೆ ರಾಜೀವ ಆ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ ಮೌನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತಾನೆ.
ಆ ಮಹಿಳೆಯೇ ಕುಟುಂಬದ ಗುಟ್ಟಿನ ಕೊಂಡಿ!
ರಾಜೀವ ಹೊರಟುಹೋದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೋದರಳಿಯ ಚಕ್ರಪಾಣಿ (ಶ್ರೀನಾಥ್) ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಶರವತಿ. ಆಕೆ ಕೇಶವ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಪಾಣಿಯ ತಂದೆಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಗಳು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜೀವ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಕೆಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ.
ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಆರೋಪಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರಿಸದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವ ಉಳಿಸಲು ಮೌನವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ರಾಜೀವನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ತ್ಯಾಗ, ಪ್ರೀತಿ, ನೋವು ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಮಾತಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.