‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ತಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಎದುರಾದ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೇ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾದ್ರಾ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ?
ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು.
ಆದರೆ, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಾವು ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲೇ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ; ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಸಾರ.
ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ನಿಯಮ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ!
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ತಮ್ಮ ಸಸ್ಯಾಹಾರದ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‘ಅಮರನ್’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಕ್ ಶೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಟಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ತಿನಿಸುಗಳೆಂದು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಹಾರ ಸಿಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೂ ತಮ್ಮ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಊಟವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
‘ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯೇ!’
ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬದ್ಧತೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಅನುಭವ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ‘ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಎನ್ನುವುದು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ. ಅದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗ ಎಂಬುದನ್ನು ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ತಮ್ಮ ನೈಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೃಢ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.