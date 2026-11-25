Rachita Birthday Viral Video: ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಸಹೋದರಿ ನಿತ್ಯಾ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ರಚಿತಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ರಚಿತಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ನಿತ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾವುಕತೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ದೃಶ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿತ್ಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದ ನಿತ್ಯಾ
ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ನಿರೂಪಕರು, "ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೆ. ರಚಿತಾ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾನೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಚಿತಾ ಅವರ ಸಹೋದರಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ತಮಗಾದ ಅತೀವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಬಹಳ ಭಾವುಕರಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದವಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಖುಷಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಆನಂದವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜನರ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಖುಷಿ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗಳಗಳನೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಅಂದಿನ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಲೆ ಕಂಡು ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಮನಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ರಾತ್ರಿ ಸಡಗರದ ವಾತಾವರಣ
ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, 12 ಗಂಟೆ ದಾಟಿತು, ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಮಯ ಇಷ್ಟು ತಡವಾದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕದಲದೆ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯ ಸಡಗರದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರಿದು ತಂಗಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, "ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಎಂತಹ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಯಿತು" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಎರಡು ಗಂಟೆಯಾದರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕುಗ್ಗದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ತಂಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.
ತಂಗಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಅಕ್ಕ ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಈ ಕ್ಷಣವು ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗಾಢವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಈ ಸಹೋದರಿಯರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.