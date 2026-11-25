Mokshita Pai: 'ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಟಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಆಯತಪ್ಪಿ ಜಾರಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬಿಟಿಎಸ್ (BTS) ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, "ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾದೆ, ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಕಾಲು ಉಳುಕಲಿಲ್ಲ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಪಾರು’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ನಟಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ, ಇದೀಗ ‘ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಕವರ್ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಬೇಡುವ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ದೃಶ್ಯದ ವೇಳೆ ಆಯತಪ್ಪಿ ಜಾರಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.
BTS ವಿಡಿಯೋ
ಈ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಸೀನ್ಸ್ (BTS) ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೋಕ್ಷಿತಾ, "ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣದ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಆದರೆ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದ ಕಥೆಗಳು. ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾದೆ, ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಕಾಲು ಉಳುಕಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ" (The scenes you don’t see, the stories you shouldn’t miss.. A close call, but thank God no twisted ankle.. Today’s episode awaits) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಅವರ ಈ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನಟಿಯ ಈ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸಲ್ಲಲೇಬೇಕು, ಆದರೆ ಹುಷಾರು ಮೋಕ್ಷಿ! ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಬೀ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಡಿಯರ್" ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ "ಅಕ್ಕಾ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಅರಿಶಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಚ್ಚಿ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಇದೇ ಮದ್ದು" ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕಥಾಹಂದರವೇನು?
ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಹೊರಜಗತ್ತಿನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕುವ ಖಡಕ್, ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಭಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಆರೋಪ ಬಂದಿದ್ದು, ಮನೆಯವರ ಕಟು ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಯಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟವೇ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುಳಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರವು ಒಂದೆಡೆ ಮನೆ ಬೆಳಗುವ ದೀಪವಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸುಡುವ ಜ್ವಾಲೆಯಂತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ಲಲಿತಾ ಸೂರ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತಾರಾಗಣ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಳಗ
ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಗೌಡ, ಗಿರಿಜಾ ಲೋಕೇಶ್, ಅರುಣಾ ಬಾಲರಾಜ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಮೈಕೋ ಮಂಜು, ವಚನ್ ಹೊಸಮಠ, ರವಿ ಭಟ್, ಸೋನಿಯಾ ಪೊನ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವೇ ಇದೆ. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಮಹೇಶ್ರಾವ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ‘ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಷಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್’ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹೇಶ್ ಸಾರಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಖಡಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿರುವ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಅವರ ಶ್ರಮ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ 'ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ' ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಅವತಾರ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತು? ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ.