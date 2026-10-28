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- ನಟಿ ಮಾನ್ವಿತಾ ಕಾಮತ್ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾಯಕಿ!
ನಟಿ ಮಾನ್ವಿತಾ ಕಾಮತ್ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಾಯಕಿ!
ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮಾನ್ವಿತಾ ಕಾಮತ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ನಾಯಕಿ
ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಮಾನ್ವಿತಾ ಕಾಮತ್ ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ ತೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯರು ಈ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಬಹು ದಿನಗಳ ಕನಸು
ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಮಾನ್ವಿತಾ ಕಾಮತ್ ಅವರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಕನಸು. ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಕತೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕ್ಷಣಗಳು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿವೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಯಾವಾಗ?
ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಆಗಬೇಕಿದೆ.
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