Aishwarya Rai: ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆನೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ, ಯಾವುದು, ಯಾಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ.
ಒಡಿಶಾದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ಸಿನಿಮಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಫೇಮಸ್ 'ನಿಂಬೂಡಾ' ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಡವಟ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಡಿಶಾ ಸಿಎಂ ಮಾಝಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆನೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ, ಯಾವುದು, ಯಾಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ 'ನಿಂಬೂಡಾ' ಹಾಡು ಸದ್ಯ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ, 1999ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಡಿಶಾದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ! ಈ ಘಟನೆ ದೇಶದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, 'ನಿಂಬೂಡಾ' ಮೂಲತಃ ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ. ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಹಾಡು ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕವಿತಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ಸನ್ ಸಗಾಥಿಯಾ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ದರ್ಬಾರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಮೆಹಬೂಬ್ ಅವರು ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಈಗ 'ನಿಂಬೂಡಾ' ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಒಡಿಶಾದ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಈ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಗಂಭೀರ ಲೋಪ ಎಂದು ಹಲವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಝಿ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಗತಿಗಳ ಹೊಸ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಯ ವರದಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.