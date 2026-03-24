ಮೆಗಾ ಡಾಟರ್ ನಿಹಾರಿಕಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಅವರ ಮದುವೆ, ವಿವಾದ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ. ಡಿವೋರ್ಸ್ ನಂತರ ನಿಹಾರಿಕಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಿಹಾರಿಕಾ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಗಾ ಡಾಟರ್ ನಿಹಾರಿಕಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಸದಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ. ಚೈತನ್ಯ ಜೊನಲಗಡ್ಡ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಕೆರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಿಹಾರಿಕಾ, ಈಗ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕಮಿಟಿ ಕುರ್ರೋಳ್ಳು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ನಿಹಾರಿಕಾ, ಈಗ 'ರಾಕಾಸ' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾನಸ ಶರ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ್ ಶೋಭನ್ ಮತ್ತು ನಯನ್ ಸರಿಗಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಹಾರಿಕಾ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅಣ್ಣ ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತಿಗೆ ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಹಾರಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರುಣ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ ತನಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿಹಾರಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ರೀತಿ ಕಂಡರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಲೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಿಹಾರಿಕಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಹಾರಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದರೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಪಯಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ, ಸರಣಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.