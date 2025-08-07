ಮೆಗಾ ಡಾಟರ್ ನಿಹಾರಿಕಾ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್: ಭಾರ್ಗವಿಯ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ
ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ನಿಹಾರಿಕಾ ಕೊನಿಡೆಲಾ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಹಾರಿಕಾ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಮೆಗಾ ಡಾಟರ್ ನಿಹಾರಿಕಾ ಪರಿಚಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಕೆರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಿಹಾರಿಕಾ.. ಆ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯೂ ಆದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಕಮಿಟಿ ಕುರ್ರಾಳಳು' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಮೆಗಾ ಡಾಟರ್.. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅವತಾರ ತಾಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಲು ನಿಹಾರಿಕಾ ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿಹಾರಿಕಾ ಅವರೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿ ಅಂಬಟಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲೋನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ಹುಡ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲಿದ್ದೇವೆ’ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನರಂಜನೆ ಸಿಗಲಿದೆಯಂತೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಿಹಾರಿಕಾಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಹಾರಿಕಾ, ಅಂಬಟಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಜೊತೆಗೆ.. ವಿತಿಕಾ ಶೆರು, ಮಹಾತಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರು. ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಮಹಾತಲ್లి ಜಾಹ್ನವಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ. ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್. ವಿತಿಕಾ ಶೆರುಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ. ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ.. ವಿತಿಕಾ ತಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ.
ಇವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೋ ಏನೋ.. ಈಗ ನಿಹಾರಿಕಾ, ಅಂಬಟಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಇಬ್ಬರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಿಹಾರಿಕಾ.. ಈ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶುರು ಮಾಡಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ.