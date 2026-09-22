ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಚಾರವಿಲ್ಲದೆ 200 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಗಿರಿಜಾ ಅವರು 15 ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ತಪಾತವಿಲ್ಲದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
ಮುಂಬೈ: ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆ, ಲಾಂಗು-ಮಚ್ಚುಗಳ ಅಬ್ಬರ, ರೊಮಾನ್ಸ್ಗಳ ಭರಾಟೆ... ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇದ್ದರಷ್ಟೇ ಜನರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕಿದರಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ಓಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ನಡುವೆಯೇ, ಇಂಥ ಚಿತ್ರ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಡದೇ ಸತಾಯಿಸಿದರೂ, "ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್" ಸಿನಿಮಾ 200 ಕೋಟಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 2 ಕೋಟಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಇಂಥ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ, ಮನೆಮಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತು ಆಸ್ವಾದಿಸುವ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ, ಕೊಲೆ-ರಕ್ತಪಾತಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಚಾರವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು "ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್".
ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು, ಬಾಬಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಗಿರಿಜಾ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ 15 ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರಾಗಿಣಿ ಸೋನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮಾ ಜೀ, (ಗಿರಿಜಾ) ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಭಾವುಕರಾಗಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ರಾಗಿಣಿ ಸೋನಾ, ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ರಾಗಿಣಿ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ತಾವಿಬ್ಬರೂ ಬಾಬಾ ಅವರ ಮಗಳು ಗಿರಿಜಾ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮಾ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಗಿಣಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
15 ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಅಮ್ಮಾ ಜಿ "ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್" ಅನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಗಿಣಿ ಸೋನಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಚಿತ್ರದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಥೆಯು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ರಾಗಿಣಿಗೆ, ಇದು ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಾಬಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮಾ ಜಿ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಇಡೀ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ರಾಗಿಣಿ ಅವರು, ಅಮ್ಮಾ ಜಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಅದನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಗಿರಿಜಾ ಜಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ರಾಗಿಣಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಆರು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಅವರು ಬಾಬಾ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಬಯಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಗಿಣಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನೈನಿತಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ರಾಗಿಣಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಅಮ್ಮಾ ಜಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ಇದು ರಾಗಿಣಿ ಸುಮಾರು ಐದು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ರಾಗಿಣಿ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ತಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಳಾದಳು ಎಂದು ರಾಗಿಣಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಅಮ್ಮಾ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಅಮ್ಮಾ ಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಗಿಣಿ ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ರಾಗಿಣಿ, ಗಿರಿಜಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿ
ನಂತರ, ರಾಗಿಣಿ, ಗಿರಿಜಾ ಜಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಮಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಳೆಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ರಾಗಿಣಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಗಿರಿಜಾ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಸ್ವತಃ ಅವರ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು ಎಂದು ರಾಗಿಣಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಮ್ಮ ಜಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಬಾ ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, "ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹಾರ ನೀಡಿ" ಎಂಬ ಬಾಬಾ ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.