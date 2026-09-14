ಧುರಂಧರ್ 2, ಬಾರ್ಡರ್ ಸೇರಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಧುರಂಧರ್ 2, ಬಾರ್ಡರ್, ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲ ಸೇರದಂತೆ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ
ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಆಧಾರಿತ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸರಿಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ 6ನೇ ವಾರವೂ ಧುರಂದರ್ 2 ಗಳಿಕೆ, ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದೆ.
6ನೇ ಪಾರದಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ 6ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 2026ರಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನ ದಾಖಳೆ ಬರೆದ ಧುರಂಧರ್ 2, ಬಾರ್ಡರ್ 2, ಬೂತ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದೆ.
6ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ದುರಂಧರ್ ಸೇರಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು
ಹುನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ 6ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡರೆ, ಧುರಂಧರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ 6ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 7.68 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಬಾರ್ಡರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ 65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ 2.77 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿದೆ.
16ನೇ ದಿನದಿಂದ ಬದಲಾದ ಗಳಿಕೆ
ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ನಟಿಯರಿಲ್ಲ, ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳಿಲ್ಲ. ಖ್ಯಾತ ಹೆಸರುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ 2 ವಾರ ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 16 ದಿನದಿಂದ ಸಿನಿಮಾದ ಗಳಿಕೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಆಂಜನೇಯನ ಕೃಪೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತ್ತು.
300 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಡಿ ದಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ
ಸದ್ಯ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಸರಿಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಗಳಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆದರೂ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
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