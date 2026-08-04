ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಬಳಸಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಹಾವಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಬಳಸಿ ಎಐ ಮೂಲಕ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಂಚುವುದನ್ನು 'ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ' ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು 'ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೃಣಾಲ್ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃಣಾಲ್ ನೀಡಿದ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
“ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಬಳಸಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಂಚುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ನೋಟಿಸ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಮೃಣಾಲ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗುರುತನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚನೆಕಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಂಚುವವರಿಗೆ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಎಐ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ
ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ. ಎಐ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ದುರ್ಬಳಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಮೃಣಾಲ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರಂತಹ ನಟ-ನಟಿಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇಮೇಜ್, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಈ ನಡೆ, ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ.
ಮೃಣಾಲ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಅಟ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ರಾಕಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2027ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ.