ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 20ರ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 20ರ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. 'ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
JioHotstar ಮತ್ತು Colors ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 20ರ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಲಿರುವ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಮೊದಲ ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಜೊತೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ, "ಕರಣ್ ಅರ್ಜುನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತೋ, ಅದು ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ... ತಥಾಸ್ತು!" ಅಂತ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೃಶ್ಯದ ಸುಳಿವು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ!
ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಆಟ, ಹೊಸ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಸುಳಿವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಟೀಸರ್ ಕೇವಲ ಆರಂಭವಷ್ಟೇ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹಿಂದಿ ಸೀಸನ್ 20 ಶುರುವಾದಾಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು?
ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್, ಈ ಸೀಸನ್ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಶೋ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಸುಳಿವೇ ಈ ಕೇಂದ್ರ ರಹಸ್ಯ.