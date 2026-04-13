ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೃಣಾಲ್ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಲವ್ ಗಾಸಿಪ್ಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಧನುಷ್, ಮೃಣಾಲ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು.
ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗಳು ಬಂದರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಮೃಣಾಲ್, ಸತತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಡಕಾಯ್ಟ್' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅಲ್ಲು ಅರವಿಂದ್, "ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ. ಅವರು ತೆಲುಗು ನಟನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್, ಮುಖ ಕೆಂಪಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ನಕ್ಕರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಲೈಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಮೃಣಾಲ್ ನಟನೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮಧುಬಾಲಾ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಹೊಗಳಿದರು. ಕಥೆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಉತ್ತಮ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಪ್ರಭಾಸ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಂತಹ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ನಟಿಸಿರುವ, ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಲ್ಕಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.