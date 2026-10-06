ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ 2004ರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಚಂದದ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು, ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡತಿ ಅಥವಾ ತೆಲುಗು ಹುಡುಗಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಗ್ಲಾಮರ್ ಶೋಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗದೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಮಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ನಡೆದ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಮಹಾನಟಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಳಿಕ ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಬ ಮಾತು ಇಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸರಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು.
‘ಮನವರಾಲಿ ಪೆಳ್ಳಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಸೌಂದರ್ಯ, ಬಳಿಕ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೃಹಿಣಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಅತಿಯಾದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಅಗ್ರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ವಿಧಿಯಾಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದರು.
ಸೌಂದರ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕಿ
ವೈದ್ಯೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ರಜನಿಕಾಂತ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಜೋಡಿ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೇಜ್.
2004ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ‘ಶಿವಶಂಕರ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳಿಲ್ಲ
ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಅವರು, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನೂ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಅತ್ತಿಗೆ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ ಬಳಿಕವೇ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ, ದುರಂತ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ, ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಸದು.