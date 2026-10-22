Premada Oorali song: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಕಳದ ಜೇಸಿ ಶಾಲೆಯ ಪುಟಾಣಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಯು ಗುರುತಿಸಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಕರುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಾಡು ಹಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡ ಕಾರ್ಕಳದ ಜೇಸಿ ಶಾಲೆಯ ಪುಟಾಣಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಗುರುತಿಸಿ, ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವಿಶೇಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಜೇಸಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ...’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಾಣಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ದಸರಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಸನ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಂದನಾ ರೈ
ಈ ಕುರಿತು ಅಪಾರ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಜೇಸಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಂದನಾ ರೈ (vandana_rai.karkala) ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಜೇಸಿ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಡೀ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿದು, "ನಮ್ಮ ಜೇಸಿ ಶಾಲೆಯ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಾ ಕೌತುಕಕ್ಕೆ ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಸನ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಜನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ರವಿ ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಈ ಮುದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಈ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವು ಕಾರ್ಕಳದ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಂದನಾ ರೈ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಈಗ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪುಟಾಣಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’!
ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನವಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದು, 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ನಿನ್ನೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿಲ್ಲದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದ (Word of Mouth) ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳತ್ತ ಸೆಳೆದ ಈ ಚಿತ್ರ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 27 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಒಟ್ಟು 107.67 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ವಾರದ ದಿನಗಳಾದ ಮಂಗಳವಾರ 5 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಬುಧವಾರ 5.30 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 26 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಇದು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ.