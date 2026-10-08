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- ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಹೆಸರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ರು 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್
ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಹೆಸರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ರು 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮನೋಜ್
Premada Oorali movie character names: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಗಳ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ!
ನಾಯಕಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ 'ರುಕ್ಮಿಣಿ', 'ವಸಂತ' ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?
ನಾಯಕಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ 'ರುಕ್ಮಿಣಿ', 'ವಸಂತ' ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ (Rukmini Vasanth) ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಟಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯದ ನೈಜತೆಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮರುಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' (Premada Oorali) ಎಂಬ ನೂತನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಕಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ 'ರುಕ್ಮಿಣಿ' ಮತ್ತು 'ವಸಂತ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್
ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್
ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತವೇ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಡೆಯಿತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ
ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಡೆಯಿತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ
"ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ನನಗೂ ಸಹ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ಅಭಿನಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಿದೆವು. ಆದರೆ, ಅವರ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಗೂ ಡೇಟ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವುದು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು" ಎಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಹೆಸರೇ ಸುಂದರ
ಆ ಹೆಸರೇ ಸುಂದರ
ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, "ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ 'ರುಕ್ಮಿಣಿ' ಎಂದೂ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ 'ವಸಂತ' ಎಂದೂ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು 'ವಸಂತ' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು (Nature) ರೂಪಕವಾಗಿ (Metaphorically) ಬಿಂಬಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಸಂತ ಕಾಲಕ್ಕಿರುವ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡು ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಸಿನಿಮಾವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಕಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
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