ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಸದ್ಯ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪಟೌಡಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಾಲಿಡೇ ದಿನಗಳ ಒಂದೊಂದೇ ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಸದ್ಯ ಹರಿಯಾಣದ ಪಟೌಡಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹಾಲಿಡೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ತೈಮೂರ್ ಮತ್ತು ಜೆಹ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಸದ್ಯ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಪಟೌಡಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಹಾಲಿಡೇ ದಿನಗಳ ಒಂದೊಂದೇ ಝಲಕ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ, ಬೆಬೊ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಯಾವುದೇ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಲೋನೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಕೂದಲನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅರಮನೆಯ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, "ಹರಿಯಾಣ ಕಿ ಧೂಪ್" (ಹರಿಯಾಣದ ಬಿಸಿಲು) ಎಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರಮನೆ ಕರೀನಾ ಪತಿ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕರೀನಾ ಇಲ್ಲಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ಕರೀನಾ ತಮ್ಮ "ಲೇಜಿ ಓಲ್ಡ್-ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್" (ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಸೋಮಾರಿತನದ ಬೆಳಗುಗಳು) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಆ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಉದ್ದನೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್, ಬಿಳಿ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸುಂದರ ಆಸನ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಾದ ತೈಮೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರೀನಾ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ದಂಪತಿ 2016ರಲ್ಲಿ ತೈಮೂರ್ ಮತ್ತು 2021ರಲ್ಲಿ ಜೆಹ್‌ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು. ಕರೀನಾ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಖುಷಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಜಾದಿನಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ

ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಕರೀನಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೇಘನಾ ಗುಲ್ಜಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡಾಯ್ರಾ' ಎಂಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2024ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಕ್ರೂ' ಎಂಬ ಹೈಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಬು ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ದಿ ಬಕಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್' ಎಂಬ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕರೀನಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದರು.