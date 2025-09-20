"ನಾನು ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬೇಕೋ ಅದು ಆಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ" ಎಂದ ಕರೀನಾ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಒಂದು ಕಾಲದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ (Kareena Kapoor) ಒಮ್ಮೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೋಡಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕರೀನಾ ಕುಫರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ?
ಹೌದು, ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ () ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ 'ದುವಾ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ವಿಧಿಯೇ ಬರೆದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ 'ಗೋಲಿಯೋನ್ ಕಿ ರಾಸಲೀಲಾ ರಾಮ್-ಲೀಲಾ' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಣವೀರ್ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಧಿಯಾಟ ಎಂದರೆ, ಕರೀನಾ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ತಂಡವು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಆದರೆ, ವಿಧಿ ಕರೆದಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಿಬಿಸಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಈ ಜೋಡಿಗೆ "ಕ್ಯೂಪಿಡ್" ಆದರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರೀನಾ, "ನಾನು ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಬೇಕೋ ಅದು ಆಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕರೀನಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆಯದೇ ಚಿತ್ರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕರೀನಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ 'ಸಿಂಘಂ ಅಗೇನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಇದು ರಾಮಾಯಣದ ಆಧುನಿಕ ಪುನರ್ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಸೀತಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೇಘನಾ ಗುಲ್ಜಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಎದುರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕರೀನಾ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ.
'ರಾಮ್-ಲೀಲಾ' ಚಿತ್ರವು ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ರಣವೀರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಒಂದು ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ಘಟನೆಯು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ನಿಜಕ್ಕೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.