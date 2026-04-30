ಅಮೆರಿಕದ ಫೇಮಸ್ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರ 'ಮೋರ್ನಿ' ಹಾಡಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಜಿತ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, 'ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫಾರೆವರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಗರ್ಲ್' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜನಪ್ರಿಯ 'ದಿ ಟುನೈಟ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರಿಂಗ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಫಾಲನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಜಿತ್ 'ಮೋರ್ನಿ' ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕರೀನಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಫಾರೆವರ್ ಎ ಫ್ಯಾನ್ ಗರ್ಲ್" ಅಂತ ಬರೆದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ನಡುವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹವಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು 'ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್', 'ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್' ಮತ್ತು 'ಕ್ರ್ಯೂ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೆರೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಕರೀನಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ದಿಲ್ಜಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಜಿತ್ ಹವಾ

ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರು 'ದಿ ಟುನೈಟ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರಿಂಗ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಫಾಲನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆನಡಾದ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 55,000 ಜನ ಸೇರಿದ್ದರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿದ್ದರು. ಶೋನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಹಾಡು 'ಮೋರ್ನಿ'ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ದಿಲ್ಜಿತ್ ಅವರು ಫಾಲನ್ ಶೋಗೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. 2024ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳಾದ G.O.A.T. ಮತ್ತು ಬಾರ್ನ್ ಟು ಶೈನ್ ಹಾಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರನ್ನು "ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಂಜಾಬಿ ಕಲಾವಿದ" ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಧೋತಿ-ಕುರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪೇಟ ಧರಿಸಿ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಭಾಂಗ್ರಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು.

ಕರೀನಾ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು

ಇನ್ನು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಮೇಘನಾ ಗುಲ್ಜಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ದಾಯ್ರಾ' ಎಂಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಟಬು ಮತ್ತು ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಜೊತೆ 'ಕ್ರ್ಯೂ' ಎಂಬ 2024ರ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ 'ದಿ ಬಕಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ಮರ್ಡರ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.