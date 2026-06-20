ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ತಂಡ ನಾಳೆ (ಗುರುವಾರ) ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ "ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೇ?" (Any plans for tomorrow?) ಎಂದು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಟಾಕ್ಸಿಕ್" ಸುನಾಮಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್? ನಾಳೆಯೇ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅಸಲಿ 'ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್'!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Yash) ಅವರ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಎಂಬುದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ದಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುತೂಹಲ. 'ಕೆಜಿಎಫ್-2' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ನಂತರ ಯಶ್ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯಾವಾಗ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-ups) ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯಾಯಿತೋ, ಅಂದಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದಬಡಿತ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಒಂದು ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ!
ನಾಳೆಯೇ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಹವಾ!
ಹೌದು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ತಂಡ ನಾಳೆ (ಗುರುವಾರ) ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ (X) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ "ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೇ?" (Any plans for tomorrow?) ಎಂದು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಹೊರಬೀಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ತಾರಾಗಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು!
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಬಹುತಾರಾಗಣದ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರು 'ದ್ವಿಪಾತ್ರ'ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಚಿಂದಿ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮಾಗಮ
ಸಿನಿಮಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ರಾಜೀವ್ ರವಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಶಾರ್ಪ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂಗೀತದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಅವರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ವಿಶಾಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ತನಿಷ್ಕ್ ಬಾಗ್ಚಿ ಉಳಿದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು?
ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರ 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಸ್ಥಿರತೆ (ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಘರ್ಷ) ಹಾಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 4ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯ ಜಾಲ
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಎ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ದಿಲ್ ರಾಜು ಅವರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ವಿತರಣೆಯ ಹಕ್ಕು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಈ 'ಫೇರಿ ಟೇಲ್' ನೋಡಲು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆ ಸಿಗುವ ಆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನು? ಯಶ್ ಅವತಾರ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್!