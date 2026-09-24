ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಹೋದರನ ಹೆಸರು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಂದಿ ಹಾಡಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡಿನ ಸಿನಿಮಾ.
ಬಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕವಿತ್ತು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರವೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಹೋದರನ ಹೆಸರು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಂದಿ ಹಾಡಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಪತ್ಥರ್ ಕೆ ಫೂಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು ‘ತುಮ್ಸೆ ಜೋ ದೇಖ್ತೇ ಹೀ ಪ್ಯಾರ್ ಹುವಾ’. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ 1991ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಯಾವುದು ಆ ಹಾಡು?
‘ತುಮ್ಸೆ ಜೋ ದೇಖ್ತೇ ಹೀ ಪ್ಯಾರ್ ಹುವಾ’ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಜೋಡಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಹಾಡಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಹಲವು ರಸ್ತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಲಿಂಕಿಂಗ್ ರೋಡ್, ವಾರ್ಡನ್ ರೋಡ್, ಕ್ಯಾಡೆಲ್ ರೋಡ್, ಪೆಡ್ಡರ್ ರೋಡ್, ಚಾರ್ನಿ ರೋಡ್, ಆರ್ಥರ್ ರೋಡ್, ಟರ್ನರ್ ರೋಡ್, ಕಾರ್ಟರ್ ರೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಸ್ತೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ದಾವೂದ್ ಸಹೋದರನ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು?
ಈ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಗೀತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಮೂಲಗಳು ‘ತುಮ್ಸೆ ಜೋ ದೇಖ್ತೇ ಹೀ ಪ್ಯಾರ್ ಹುವಾ’ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾರರಾಗಿ ರವೀಂದರ್ ರಾವಲ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಗೀತ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರ್ ಕಸ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. Qobuzನ ಆಲ್ಬಂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ದೇವ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೂರ್ ಕಸ್ಕರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳು ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ನೂರ್ ಕಸ್ಕರ್ ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಸಹೋದರ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್-ಎಸ್.ಪಿ.ಬಿ. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಹಿಟ್ ಹಾಡು
ಈ ಹಾಡಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರ ಧ್ವನಿ. ರಾಮ್-ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಈ ಹಾಡು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಲ್ಮಾನ್-ರವೀನಾ ಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
‘ಪತ್ಥರ್ ಕೆ ಫೂಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಬಂನಲ್ಲಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಹಾಡಿದ ಹಲವು ಗೀತೆಗಳಿದ್ದವು. ‘ಕಭಿ ತು ಛಲಿಯಾ ಲಗ್ತಾ ಹೈ’, ‘ಸಜ್ನಾ ತೇರೆ ಬಿನಾ ಕ್ಯಾ ಜೀನಾ’, ‘ಮೌತ್ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಡರ್ನಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಾಡುಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು.
ಮುಂಬೈನ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರುಗಳೇ ಹಾಡಿನ ವಿಶೇಷತೆ
‘ತುಮ್ಸೆ ಜೋ ದೇಖ್ತೇ ಹೀ ಪ್ಯಾರ್ ಹುವಾ’ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹುಡುಕುವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮುಂಬೈನ ರಸ್ತೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯ ಬದಲು ಮುಂಬೈನ ನಗರದ ಹೆಸರನ್ನೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಾಡಿನ ವಿಭಿನ್ನತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡು 90ರ ದಶಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್-ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಜೋಡಿ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್-ಎಸ್.ಪಿ.ಬಿ. ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಳಕೆ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿವೆ.