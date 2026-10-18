‘ಧುರಂಧರ್’ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ನೀಲಿ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಶೋಸ್ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಸೂತಿ ಗೌನ್, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಇದೀಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಕ್ಷ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅನುಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಶೋಸ್ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಆಕರ್ಷಕ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅವರ ಸೊಗಸಾದ ಲುಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೂವಿನ ಕಸೂತಿ, ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸೊಂಟದ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯ ಆಕಾರದ ಗೌನ್ ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತ್ತು.
ನೀಲಿ ಗೌನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್!
ಅನೂಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ‘ಮಾಯಾ’ (MAYA) ಹೆಸರಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಲಕ್ಷ್ಮೆ ಸಲೂನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನವದೆಹಲಿ ನಗರದ ತಾಜ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಸಾರಾ, ತಮ್ಮ ಸೊಗಸಾದ ಉಡುಪಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವಿನ ಕಸೂತಿ ಉಡುಪಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸೂತಿ ಕಲೆಯ ಸೊಬಗನ್ನೂ ಈ ಉಡುಪು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಾರಾ ಅವರ ಈ ಉಡುಪು ಉತ್ತಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತಿತ್ತು.
ಬಿಳಿ ಕಸೂತಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ; ಗೌನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯೇನು?
ಸಾರಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ಗೌನ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ಲೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹೃದಯಾಕಾರದ ನೆಕ್ಲೈನ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಿಳಿ ಲೇಸ್ ಅಲಂಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗೌನ್ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಹೂವಿನ ಕಸೂತಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಉಡುಪಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಪೆಪ್ಲಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಹೂವಿನ ದಳಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಮೊನಚಾದ ಪದರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಗೌನ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಾರಾ ಅವರ ರ್ಯಾಂಪ್ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತು.
ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗೌನ್ ಕ್ರಮೇಣ ಅಗಲವಾಗುತ್ತಾ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯ ಬಾಲದಂತಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ಹೆಮ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತ್ತು. ಗೌನ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಳಿ ದಾರದ ಕಸೂತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತಿತ್ತು. ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ, ಬಿಳಿ ಕಸೂತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಈ ಸುಂದರ ಸಂಯೋಜನೆ ಸಾರಾ ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಎಲಿಗಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿತ್ತು.
ಕಡಿಮೆ ಆಭರಣ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್; ಸಾರಾ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!
ಗೌನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಆಭರಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಗೌನ್ನ ನೆಕ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರಾ ಸರಳವಾದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀಳಿದ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲನ್ನು ಸಡಿಲವಾದ, ಹೊಳಪಿನ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೂದಲು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲುಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೊಬಗು ನೀಡಿತ್ತು. ಮೇಕಪ್ಗಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಹೈಲೈಟ್, ಕೆನ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಾದ ಗುಲಾಬಿ ಛಾಯೆ ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ರೋಸ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅತಿಯಾದ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದ ಈ ಲುಕ್ ಗೌನ್ನ ಕಸೂತಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು.
ಅನುಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ‘ಮಾಯಾ’ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೊಬಗು!
ಡಿಸೈನರ್ ಅನುಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಮಾಯಾ’ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಸೂತಿ, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸಿಲೂಯೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೆ ಸಲೂನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉಡುಪುಗಳ ಕರಕುಶಲತೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಸೊಬಗು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಾರಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಗೌನ್, ಪ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ದೂರಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿತು. ಮದುವೆ, ಆರತಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಣ್ಣದ ಕಸೂತಿ ಉಡುಪುಗಳು ಹೊಸ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
‘ಧುರಂಧರ್’ ಬಳಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸದ್ದು!
‘ಧುರಂಧರ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಶೋಸ್ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಿಳಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಗೌನ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಬಿಳಿ ಕಸೂತಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಸೊಂಟದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹರಿದುಬರುವ ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆಯ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಕರ್ಟ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸಾರಾ ಅವರ ರ್ಯಾಂಪ್ ಲುಕ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ. ಇನ್ನು ‘ಧುರಂಧರ್’ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, ಲಕ್ಷ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸೂತಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಸುಂದರ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಈ ನೀಲಿ ಗೌನ್ ಲುಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಮನಾರ್ಹ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.