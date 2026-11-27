ಧುರಂಧರ್ 2 ದಾಖಲೆಗಳ ಬಳಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆಯೇ? ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೈಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂರು ವಾರದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರವೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸುವಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ರಾಮಾಯಣ ಅದನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಈ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಳಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಕೆಲವೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಮಾಯಣ!
ರಾಮಾಯಣ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆಜೆಂಡ್ ಅದ್ಭುತ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ವಾರದತ್ತ ಯಶಸ್ವಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನೀಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ 22 ನೇ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹9.65 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ದೇಶೀಯ ಗಳಿಕೆ ₹992.10 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಕೇವಲ ₹7.90 ಕೋಟಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ₹1,185 ಕೋಟಿ ಏಕರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 22 ನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯು 13,287 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ₹6.75 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಆವೃತ್ತಿಯು ₹1 ಕೋಟಿ, ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿ ₹8.5 ಮಿಲಿಯನ್, ತಮಿಳು ಆವೃತ್ತಿ ₹7.5 ಮಿಲಿಯನ್, ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಆವೃತ್ತಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಗೆಲುವಿನ ನಾಗಾಲೋಟ!
ಯಶ ಅಭಿನಯದ ರಾಮಾಯಣ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಲೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹564.60 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹ ಗಳಿಸಿ, ₹675.05 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು, ಆದರೆ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಆವೇಗ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ₹299.15 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮತ್ತು ₹357.10 ಕೋಟಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಮೂರನೇ ವಾದರ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಏಷ್ಟು?
ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರವು ₹128.35 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ₹152.85 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂರು ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಚಿತ್ರದ ದೇಶೀಯ ಗಳಿಕೆ ₹1,000 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.0 ಬಿಲಿಯನ್) ಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಸ್ವತಃ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಟ್ರೆಂಡ್?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 'ರಾಮಾಯಣ' ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. SACNILK ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರ ತನ್ನ 22ನೇ ದಿನದಂದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹592 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1,185 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ₹1,777 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಈಗ ₹1,800 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಲು ಕೇವಲ ₹23 ಕೋಟಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಗಳಿಕೆ ಇದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಲು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ!
ದೇಶೀಯವಾಗಿ ₹1000 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ, "ಬಾಹುಬಲಿ 2; ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ. ತರುವಾಯ, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪುಷ್ಪ 2; ದಿ ರೂಲ್ ಕೂಡ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಧುರಂದರ್ 2 ಕೂಡ ₹1000 ಕೋಟಿ ದೇಶೀಯ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಈಗ, ರಾಮಾಯಣ ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಲು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಲುಪಿದರೆ, ₹1000 ಕೋಟಿ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಧಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ.
ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ!
ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಕಿಅಂಶ ನೋಡಿದರೆ, ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಈಗ ದೇಶೀಯ ನಿವ್ವಳ ಸಂಗ್ರಹ ₹1,000 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹1,800 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರುವ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.