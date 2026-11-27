Ramayana: ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದ 27 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,777 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರ ಮಾಡದ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
27 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ 'ರಾಮಾಯಣ'
ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಗುರುವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 'ರಾಮಾಯಣ' ಇದೀಗ 27 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸೋನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಪಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿತರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ, ಉಕ್ರೇನ್, ಲಾಟ್ವಿಯಾ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ, ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಂತಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1,777 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಾಟಿದೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸತತ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ದೈನಂದಿನ ಗಳಿಕೆ ಇದೀಗ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ 22ನೇ ದಿನವಾದ ಗುರುವಾರ ವಿದೇಶಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 10 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 992 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1,185 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ಗಡಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹೀಗಾದರೆ, 'ಧುರಂಧರ್ ದ ರಿವೆಂಜ್' ನಂತರ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 6.4 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 'ರಾಮಾಯಣ'ದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 1,777 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದ ವೇಳೆಗೆ 'ಬಾಹುಬಲಿ 2' ಮತ್ತು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
2028ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಸೀತಾಮಾತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ ಹಾಗೂ ರವಿ ದುಬೆ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು 2028ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.