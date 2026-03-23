ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಪೈರಸಿ ಕಾಪಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಜನರು ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿಗೆ ಪೈರಸಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಪೈರಸಿ ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯೋದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ.
ಹಿಂದೆ, ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸ್ ಸೈಬರ್ ವಿಂಗ್ನವರು ಥಿಯೇಟರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವರನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಇಂಥ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಅವು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ. ಸದ್ಯ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರದ ಪೈರಸಿ ಕಾಪಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವರದಿಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಖಾಲಿದ್ ಮೆಹಮೂದ್ ಖಾಲಿದ್, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 'X' (ಹಿಂದಿನ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. "ಲಾಹೋರ್ನಿಂದ ಧುರಂಧರ್ 2 ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗದಂತೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಪೈರಸಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ISI ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಈಗ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಪೈರಸಿ ಕಾಪಿ ನೋಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ 'ಧುರಂಧರ್' ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಪೈರಸಿ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ನಷ್ಟ
ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೈರಸಿಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ '2.0' ಮತ್ತು 'ರಯೀಸ್' ಚಿತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ 50-60 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ರಿಲೀಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ನಷ್ಟ ಕೇವಲ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರೇ ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಈ ತಿಂಗಳ 19 ರಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಹಿಟ್ ಆದ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿದ್ದ ಹೈಪ್, ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 145 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.