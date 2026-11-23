ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧವಿತ್ತು. ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಟ ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಪಹರಣದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ರೋಚಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವಿನಾಶ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.23): ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ‘ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೀರೋ’ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಕಥೆ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧ ಎದುರಿಸಿದ ದೇವರಾಜ್, ಸ್ನೇಹಿತರ ನೆರವಿನಿಂದ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಮದುವೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅಪಹರಣದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ರೋಚಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅವಿನಾಶ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧ, ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಪ್ರಸಂಗ— ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವಿನಾಶ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನೇಹಿತನ ಮದುವೆಗೆ ನೆರವಾದ ಅವಿನಾಶ್
ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಮುಂದಾದರು. ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಅವಿನಾಶ್ ಈ ಮದುವೆಗೆ ನೆರವಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಒಂದು ದಿನ ಸಂಜೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಸಿನಿಮಾದ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಇದೆ ಎಂಬ ನೆಪ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಬೇರೆ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಅವಿನಾಶ್, ನೇರವಾಗಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೇಸ್!
ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಯಿತು. ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವಿನಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಹರಣದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮದುವೆಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದ ಅವಿನಾಶ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಆದರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತರು. ತಮಗೆ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಂಡಿತು. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರವೂ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಿತು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು ಎಂದು ಅವಿನಾಶ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವರಾಜ್: ‘ಡೈನಾಮಿಕ್ ಹೀರೋ’ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ಪಯಣ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ಅಭಿನಯ, ಖಡಕ್ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಖಳನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ’, ‘ಇಂದ್ರಜಿತ್’, ‘ಆಗಂತುಕ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ದೇವರಾಜ್, ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಸಲಾರ್’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ತಂದೆ ಓಂ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ‘ಭೈರತಿ ರಣಗಲ್’, ‘ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ’, ‘ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೀಡ್’, ‘ಕನ್ನಪ್ಪ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ‘ಟೆರರ್’ ಮತ್ತು ‘ಶೇಷ 2016’ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ‘ಲಂಕಾಸುರ’ ಮತ್ತು ‘ಮಾಫಿಯಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಕಥೆ
ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಕಥೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಘಟನೆ. ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅವಿನಾಶ್ ಅಪಹರಣದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಎದುರಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಚಂದ್ರಲೇಖಾ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಿತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವಿನಾಶ್ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.