'ಕಮಲಿ' ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ನಟಿ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಫೋಟೋಸ್ ವೈರಲ್!
ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಕಮಲಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಗಳಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ..
‘ಕಮಲಿ’ ಸೀರಿಯಲ್ ನಾಯಕಿ ಅಮೂಲ್ಯ
ʻಕಮಲಿʼ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಲುಕ್ನಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ನಟಿ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳು, ಮಾಡರ್ನ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಕ್ರೇಜ್!
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್, ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಗೆ!
ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರಿಚಯ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದರೂ, ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ 'ಶ್ರೀಗೌರಿ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ನಟನಾ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಅಮೂಲ್ಯ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲುಕ್, ಹೊರಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್!
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆ, ಸರಳ ಅಲಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೆಂಡಿ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು, ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, 'ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮೀನಾ ಇವರೇನಾ?' ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲುಕ್ಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ.
'ಗುಂಡೆನಿಂಡಾ ಗುಡಿಗಂಟಲು' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನಾಳಾಗಿ ಮಿಂಚು!
ಸದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಗುಂಡೆನಿಂಡಾ ಗುಡಿಗಂಟಲು' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಮೀನಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ, ಮುಗ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಸಹಜ ಅಭಿನಯ ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ, ಒಂದೆಡೆ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವಿಭಿನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲುಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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