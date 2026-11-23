ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ' ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.23): ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ಹಲವು ಏಳುಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ದೈಹಿಕ-ಮಾನಸಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರ. ಆದರೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಸಮಂತಾ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ತೊರೆದು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಪತಿ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಒತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಲು ಧೈರ್ಯ ನೀಡಿತು. ಈ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರವು ₹100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಸಮಂತಾ ಅವರ ನಟನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ ಎಂದರೇನು? ಸಮಂತಾ ಎದುರಿಸಿದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಯಾವುದು?
ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ (Myositis) ಎಂದರೆ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಗುಂಪು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿದ್ದು, ಕೆಲವು ವಿಧಗಳು ಆಟೋಇಮ್ಯೂನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಅಂದರೆ, ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳ ದುರ್ಬಲತೆ, ಸುಸ್ತು, ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು ಸೇರಿವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನುಂಗಲು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಂದರೆಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಲಕ್ಷಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
2022ರಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ತಮಗೆ ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದರು.
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಸಮಂತಾ
ಮಯೋಸೈಟಿಸ್ನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ‘ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ’ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ತಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ಸಮಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ತಮಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಾರದು, ಇತರರ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು, ತಾವು ನಂಬಿರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಮಂತಾ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಸಮಂತಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರು ನಿಂತರು. “ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ” ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಮಂತಾ ಹಲವು ಬಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಅವರ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಕಂಬ್ಯಾಕ್
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಸಮಂತಾ ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಿ.ವಿ. ನಂದಿನಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ತೆಲುಗು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 19, 2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಸ್ವರ್ಣಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೃಹಿಣಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಸ್ವರ್ಣಾ, ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆ. ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡು ಶಾಂತ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಮಂತಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ₹100 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಂತಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಮತ್ತು ಹಿಮಾಂಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ದುವ್ವೂರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು.
ಸಮಂತಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ: ನಾಗ ಚೈತನ್ಯರಿಂದ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರುವರೆಗೆ
ಸಮಂತಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಟ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರನ್ನು 2017ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ 2021ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಿದವು. ಇಬ್ಬರೂ ‘ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾನ್ 2’, ‘ಸಿಟಾಡೆಲ್: ಹನಿ ಬನ್ನಿ’ ಮತ್ತು ‘ಮಾ ಇಂಟಿ ಬಂಗಾರಂ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಗ ಭೈರವೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಸಮಂತಾ-ರಾಜ್ ದಂಪತಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು; ದೇವ್ ನಿಡಿಮೋರು ಎಂದು ಹೆಸರು
2026ರ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರು ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ‘ದೇವ್ ನಿಡಿಮೋರು’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಮಂತಾ, “ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಗಂಡು ಮಗು. ದೇವ್ ನಿಡಿಮೋರು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಮಂತಾ-ರಾಜ್ ದಂಪತಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.