ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹಾಗೂ ಕಾಲಪ್ರಯಾಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ‘BLINK’ ಸಿನಿಮಾ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಸ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.18): ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 2024ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ‘BLINK’ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ, ಕಾಲಪ್ರಯಾಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡದ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಕಥಾವಸ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ಸಿನಿಮಾ
ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿದರೆ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಯೇ ಬದಲಾಗಬಹುದೇ? ಕಾಲದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುವ ಕಥೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆದುಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವ ಚಿತ್ರಕಥೆ ‘BLINK’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಸ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕಾಡುವ ಕಥೆ
ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು, ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ‘BLINK’ ಅಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕಾಲದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುವ ಕಥೆ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ‘BLINK’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆ ಹೇಗನಿಸಿತು? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.