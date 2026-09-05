'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20' ಮನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾರ್ಕ್, ಹಾವು, ಮತ್ತು ಟೀಪಾಟ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಟದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20' ಸೀಸನ್ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೈತ್ಯ ಟೀಪಾಟ್, ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಶಾರ್ಕ್, ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾವು ಹಾಗೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಅಣಬೆಗಳು (ಮಶ್ರೂಮ್) ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞ ಸಾಹಿಲ್ ಕುಮಾರ್.
ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ.. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಕೀಟಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಈಜುಕೊಳದ ಶಾರ್ಕ್: ಶಾರ್ಕ್ ಮೀನು ಶಕ್ತಿ, ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಂದರೂ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಜಾಗೃತ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು (Survival Instinct) ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟ ಗೆಲ್ಲುವ ಹಠವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾವು (Snake): ಹಾವು ನಿಗೂಢ ಶಕ್ತಿ, ರೂಪಾಂತರ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೆಸ್ ಕಾಯಿಗಳಿರುವ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ (Octopus): ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಚದುರಂಗದಾಟದ ಕಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವುದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚಾಣಾಕ್ಷತನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೋತಿಗಳು (Gorilla & Monkey): ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರೆ ಕೋತಿಗಳು ಕುತೂಹಲ, ಚುರುಕುತನ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ.
ಚೇಳು ಹಾಗೂ ಜೇನುನೊಣಗಳು (Scorpion & Bees): ಜೇನುನೊಣಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಾಂಘಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಚೇಳುಗಳು ಅಚಲ ನಿರ್ಧಾರ, ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾದ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಕಣ್ಣುಗಳು
ದೈತ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ: ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸದಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಯಾರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಸದಾ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಥವಾ ಅಣಬೆಗಳು (Mushrooms): ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆ, ದಿಕ್ಕೆಡುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು (Delusion and Confusion) ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು
ದೈತ್ಯ ಟೀಪಾಟ್: ಚಹಾದ ಕೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಟೀಪಾಟ್ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನ, ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸುಲಭ ಹರಿವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯ ಬಲೂನ್ (Hot-air Balloon): ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಉನ್ನತ ಕನಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಉನ್ನತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೂವುಗಳು (Flowers): ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಂದರ ಹೂವುಗಳು ಸದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾತನ ಹಾಗೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರ ಅಂತಿಮ ಕಿವಿಮಾತು
ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞ ಸಾಹಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ.. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕೇತಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಾಗಿದ್ದು, ವಾಸ್ತುವಿನ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಭಾವವು ಆಯಾ ವಸ್ತುವಿನ ನಿಖರವಾದ ದಿಕ್ಕು, ಗಾತ್ರ, ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಇಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಟದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.