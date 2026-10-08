ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅರ್ಚನಾ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಮುಂಬೈ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು, ನಗದು ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು 'ದೇವಯಾನಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದಿ "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 16" ಖ್ಯಾತಿಯ ಅರ್ಚನಾ ಗೌತಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ. ಅರ್ಚನಾ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಮುಂಬೈ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಳ್ಳತನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚನಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚನಾ ಮೊದಲು ಕಳ್ಳತನದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಈಗ ಕಳ್ಳನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಚನಾ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ
ಅರ್ಚನಾ ಗೌತಮ್ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಫೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರತಿ ನಗದು ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಫೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನಂತರ ನಗದು ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಓಡಿಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅರ್ಚನಾ, ತಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಉಳಿತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಕಳ್ಳನೊಬ್ಬ ಇಡೀ ನಗದು ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದನು. ಈ ಕಳ್ಳತನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅರ್ಚನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಳ್ಳನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಕಳ್ಳನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸಲಹೆ
ಕಳ್ಳತನದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಅರ್ಚನಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: "ನನ್ನ ಮುಂಬೈ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳ್ಳತನದ ಈ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾನು ಈ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ನನ್ನ ಕೆಫೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಡೀ ನಗದು ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದನು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ." ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಬೈ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'ದೇವಯಾನಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾ ಗೌತಮ್
ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್ ನಟಿಸಿದ 'ದೇವಯಾನಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚನಾ ಗೌತಮ್ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ದೇವಯಾನಿ' ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಮಗಳ ಜನನ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. 'ದೇವಯಾನಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನಾ ಗೌತಮ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.