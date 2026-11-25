ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಯಶ್ ಅವರ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಸಹೋದರಿ ತನೀಶಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣ ಕೇವಲ ಖಳನಾಯಕನಲ್ಲ, ಆತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ (Ramayana Movie) ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನವೆಂಬರ್ 24 ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 20 ನೇ ದಿನದಂದು, ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹17.50 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು, ಇದು 19 ನೇ ದಿನದ ₹12.70 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 37.8 ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಟ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿಯನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇದೀಗ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ನಟಿ ತನೀಶಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, 'ಜನರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪದಿರಬಹುದು! ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ರಾಮರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ರ ನೋಡುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಾರೆ. ನಾನು ನಟನಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಗತಿಪರರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತೃಪ್ತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲವೂ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇಹ ಭಾಷೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರದ ಅಹಂಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಾವಣನಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಶ್ ನನಗೆ ಬಲವಾದ ಖಳನಾಯಕನ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಆದರೆ ರಾವಣ ಕೇವಲ ಖಳನಾಯಕನಲ್ಲ. ಅವನು ವಿದ್ವಾಂಸ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅವನು ಆಳವಾದ ಧ್ಯಾನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸುಳಿವುಗಳು ಇದ್ದವು ಆದರೆ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ! ಶೂರ್ಪನಖಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಾಗಿನ ದೃಶ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಅದು ರಾವಣನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ! ರಾವಣನಿಗೆ ಕೇವಲ ಕೋಪ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರವೇ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! ಅವನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಲಿತವನಾಗಿರಬೇಕು, ಅವನು ಸೀತೆಯ ಬಳಿಗೆ ಸಾಧುವಾಗಿ ಹೋಗುವ ಅನುಕ್ರಮವು ಮತ್ತೆ ಕೋಪವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ದಯೆಯಿಂದ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕೊರತೆ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಶ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿರುವ ನಟಿ, ಯಶ್ ರಾಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಟನೆಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ತನೀಷಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದರೂ, ಅನುಭವವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾ, "ಅನಿಮಲ್" ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಬಹುದೇ ಎಂದು ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ರಣಬೀರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಣವು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪಾತ್ರವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಷಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಷಾ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಟಿ ಎಂದು ತಾನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತನಿಷಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಸೀತಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.