ಭಾರತದಲ್ಲಿ OTT ಕ್ರಾಂತಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. 2008ರಲ್ಲೇ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಿಗ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ OTT ಮಾದರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬಹುದು!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕೆಂದರೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲವೇ ಸಿನಿಮಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಷ್ಟವಾದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕುಳಿತು ನೋಡಬಹುದು.
ಇಂದು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಆಹಾ, ಜಿಯೋಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಮನರಂಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು OTTಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಹಾಗೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ OTT ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾವಾಗ ಬಿತ್ತು? ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
2008ರಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಯೋಗ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದವು. ಈ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಹೆಸರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್.
2008ರಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಗ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ (BIGFLIX) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇಂದಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಇದು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದು OTT ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು
ಬಿಗ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವೇ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಇಂದಿನ ಕಾಲವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2008ರಿಂದ 2012ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ಈಗಿನಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 2G ಸಂಪರ್ಕವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 3G ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದಿನಂತೆ ಕೆಲವೇ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಆಗ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವೂ ಕಡಿಮೆಯೇ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲು ಬಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಪ್ಲೇ ಆದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ HD ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡುವುದು ಆಗಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
OTT ಬೆಳೆಯಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯೇ ಕಾರಣ!
ಇಂದಿನ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಂತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳು, ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಶೋಗಳು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಗ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲು ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಆದರೆ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಕಡಿಮೆ ದರದ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾದವು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗವೂ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ OTT ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಹಲವು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದವು. ಇಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ OTT ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.