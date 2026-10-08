ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ‘ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ತನ್ವಿ ರಾವ್ ಇದೀಗ ‘ಭಾವಾಂತರ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ..
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ’ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ನಟಿ ತನ್ವಿ ರಾವ್ ಇದೀಗ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ನಟಿ, ‘ಭಾವಾಂತರ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತನ್ವಿ ರಾವ್, ‘ರಾಧಾ’ ಎಂಬ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ಪಾತ್ರವೇ ತನ್ವಿ ಅವರ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಆರಂಭ ನೀಡಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ವರೆಗೆ.. ತನ್ವಿ ಜರ್ನಿ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್!
ತನ್ವಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ‘ಗುಲಾಬ್ ಗ್ಯಾಂಗ್’, ‘ಗುಲ್ಮೊಹರ್’ ಹಾಗೂ ‘ಗನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬನಾರಸ್’ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳಿನ ‘ರಾಧೇಶ್ಯಾಮ್’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮೇಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ತನ್ವಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೃತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಬದಲು, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತನ್ವಿ ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
‘ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ’ ನೋಡಿ ಕಥೆ ಬರೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ!
‘ಭಾವಾಂತರ’ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ವಿ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ‘ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ವಿ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ತನ್ವಿ ರಾವ್, ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕಥೆ ಬರೆದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಅದು ತಮ್ಮನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಕಾಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ರಾಧಾ’ ಯಾರು? ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಏನು?
‘ಭಾವಾಂತರ’ದಲ್ಲಿ ತನ್ವಿ ರಾವ್ ರಾಧಾ ಎಂಬ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಧಾ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವದವಳು.
ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೇ ‘ಭಾವಾಂತರ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾಹಂದರವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನಟನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್.. ರಿಯಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್!
ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತನ್ವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಟನೆ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತಂತೆ ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಬಹುತೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೈಜ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿರುವುದು ‘ಭಾವಾಂತರ’ದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ಕಥೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೃತಕತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ತನ್ವಿ ರಾವ್ ಇದೀಗ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ‘ಭಾವಾಂತರ’ ಸಿನಿಮಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.