ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಪತ್ನಿ ನೀಲಕಾಂತಿ ಪಾಟೇಕರ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿ. ಐಐಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬದಲಿಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಖ್ಯಾತ ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ನಿಧನದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೀಲಕಾಂತಿ ಪಾಟೇಕರ್ ಕೂಡ ನಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ನೀಲಕಾಂತಿ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಐಐಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ನೀಲಕಾಂತಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕೈತುಂಬ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು.
ಐಐಟಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಕದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ
ನೀಲಕಾಂತಿ ಪಾಟೇಕರ್ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. 1973ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿಯಾಗಿ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್’ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ನಂತರ 1989ರಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಪಿಲ್ಗಾಂವ್ಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ನಾಟಕದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪರಿಚಯ.. ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಜೊತೆ ವಿವಾಹ
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಹಾಗೂ ನೀಲಕಾಂತಿ ಅವರ ಪರಿಚಯವೂ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹ, ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆದು 1978ರಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇವರ ಮದುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮದುವೆಗೆ ಕೇವಲ ₹750 ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಯಿತು. ಇವರ ಮೊದಲ ಪುತ್ರ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ದಂಪತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಂಗೆಡಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಮಲ್ಹರ್ ಪಾಟೇಕರ್ ಎಂಬ ಪುತ್ರ ಜನಿಸಿದರು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ!
ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ನೀಲಕಾಂತಿ ಪಾಟೇಕರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಛಾವಾ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಲಕಾಂತಿ ‘ಧರಾವು’ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ನೀಲಕಾಂತಿ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ‘ಛಾವಾ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಇನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೀಲಕಾಂತಿ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಐಐಟಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಕಲೆಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನೀಲಕಾಂತಿ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.