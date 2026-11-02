Basaralu Kannada Utsava: ಮಂಡ್ಯದ ಬಸರಾಳು ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅನುಶ್ರೀ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಡಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಗಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಬಸರಾಳು ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವ' ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ, ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲು ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ನಂಬರ್ 1 ನಿರೂಪಕಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಅನುಶ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಮಿಂಚಿದ ಅನುಶ್ರೀ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ, ಅನುಶ್ರೀಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸನ್ಮಾನ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಷ್ಟು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಸರಾಳು ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
'ಡಿ ಬಾಸ್' ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು
ಅನುಶ್ರೀ ಮೈಕ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮಂಡ್ಯದ ಯುವ ಸಮೂಹ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಡಿ ಬಾಸ್.. ಡಿ ಬಾಸ್.." ಎಂದು ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ದರ್ಶನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಈ ಕ್ರೇಜ್ ಕಂಡ ಅನುಶ್ರೀ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಲೇ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
"ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಆಯೋಜಕರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
2,500 ಜನರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ: ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲಾಂ!
ಬಸರಾಳು ಉತ್ಸವ ಕೇವಲ ಹಾಡು-ಕುಣಿತದ ಮನರಂಜನೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಮಹತ್ತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನುಶ್ರೀ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಆಯೋಜಕರ ತಂಡವು ಸುಮಾರು 2,500 (ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ) ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 'ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್' (ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ) ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಇಂತಹ ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ದರ್ಶನ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳ ಸಂಗೀತ ರಸಮಂಜರಿ
ಇದೇ ವೇಳೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಡಿ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಅನುಶ್ರೀ, "ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಅವರ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳು ಬರಲಿವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಂಡ್ಯದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಸರಾಳು ಕನ್ನಡ ಉತ್ಸವವು ತಾರಾ ಮೆರುಗು, ಸಂಗೀತದ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಬಡವರ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅನುಶ್ರೀ ಆಡಿದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಸಂದೇಶ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.