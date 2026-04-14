ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆನಿವರ್ಸರಿ ವೆಕೇಷನ್ನ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ತೆರೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಈ ಜೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಫೇವರಿಟ್.
ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಾದ ನಂತರವೂ ಇವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು, ಆಲಿಯಾ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಮ್ಮ ವೆಕೇಷನ್ನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಜೋಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿವೆ.
ಸುಂದರವಾದ ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಜೋಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿವೆ. ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆಲಿಯಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಣಬೀರ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಭಾವುಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಈ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.
ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಆಲಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸೋನಿ ರಜ್ದಾನ್, ನೀತು ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಿದ್ದಿಮಾ ಕಪೂರ್ ಸಹಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 'ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ' ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲವ್ & ವಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಕೂಡ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ತಡವಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.