ಟೈಲರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗೋ ಟೆನ್ಶನ್ ಬೇಡ: ಆಲಿಯಾ ಭಟ್‌ರ ಈ 7 ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ!

fashion Mar 23 2026
Author: Govindaraj S Image Credits:instagram
Kannada

ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಬಾರ್ಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಟೌಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
Kannada

ಟ್ಯೂಬ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪೈಪೋಟಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು  ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram
Kannada

ಪೈಪಿಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್‌ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಸ್ಯಾಟಿನ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಡಿಸೈನ್. 

Image credits: instagram
Kannada

ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಈ ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್ ನೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ನಟಿಯ ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Image credits: Instagram
Kannada

ಜಾಲರಿಯುಳ್ಳ ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಅಲಿಯಾರ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಜಾಲರಿಯುಳ್ಳ ಬ್ಲೌಸ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ನ್ಯೂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ.

Image credits: instagram
Kannada

ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲೌಸ್

ಆಲಿಯಾರ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಫ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲು ಈ ರೀತಿಯ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

Image credits: instagram

