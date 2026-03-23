ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಈ ಸ್ವೀಟ್ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜರಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕಟೌಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪೈಪೋಟಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಯಾಟಿನ್, ಸಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಡಿಸೈನ್.
ಈ ಡೀಪ್ ವಿ-ನೆಕ್ ನೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ನಟಿಯ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಲಿಯಾರ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೂ ಬ್ರಾಲೆಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಜಾಲರಿಯುಳ್ಳ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಕೆಳಗೆ ನ್ಯೂಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ.
ಆಲಿಯಾರ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಫ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲು ಈ ರೀತಿಯ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
