Akshara Singh: ‘ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್’ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ 103-104 ಡಿಗ್ರಿ ಜ್ವರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಭೋಜ್ಪುರಿ ನಟಿ ಅಕ್ಷರಾ ಸಿಂಗ್ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭೋಜ್ಪುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷರಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಚಿತ್ರದ 'ಘಿಸ್ ಘಿಸ್ ಘಿಸ್' ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 104 ಡಿಗ್ರಿ ಜ್ವರವಿದ್ದರೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಅಕ್ಷರಾ ಬೆರಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮಗೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಗರ್ಲ್ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಮನಸೋತ ಸಹನಟಿ
ಭೋಜ್ಪುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಅಕ್ಷರಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಚಿತ್ರದ 'ಘಿಸ್ ಘಿಸ್ ಘಿಸ್' ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಫುಲ್ ಮಜವಾದ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜ್ವರವಿದ್ದರೂ ಅವರು ಈ ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಈ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಕಂಡು ಅಕ್ಷರಾ ಸಿಂಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ANI ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ 103-104 ಡಿಗ್ರಿ ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಆಗ ಅರಿವಾಯಿತು. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ನನಗಿದು ಕನಸು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣ'
ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಕ್ಷರಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಕನಸು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. "ನನಗೆ ಅಹ್ಮದ್ ಸರ್ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂತು... 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿದೆ. ನಂತರ, ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು.
ಈ ಹಾಡು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದು ಯಾವ ತರಹದ ಹಾಡು ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ನಿನಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡು ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ಸರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ" ಎಂದು ಅಕ್ಷರಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನ್ನೊಳಗಿನ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಹೆದರಿತ್ತೆಂದರೆ, ಆತಂಕದಿಂದ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಗರ್ಲ್ ಕ್ಷಣ. ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೂ ನಾನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಜೀವನವೇ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅನಿಸಿತು" ಎಂದು ಅಕ್ಷರಾ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಬಗ್ಗೆ
ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಜಂಗಲ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್, ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ, ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ಫರಿದಾ ಜಲಾಲ್, ಜಾನಿ ಲಿವರ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಡೆ, ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್, ರಾಜ್ಪಾಲ್ ಯಾದವ್, ಅಭಿಷೇಕ್, ಕಿಕು ಶಾರ್ದಾ, ದಲೇರ್ ಮೆಹಂದಿ, ಅಫ್ತಾಬ್ ಶಿವದಾಸನಿ, ಮುಖೇಶ್ ತಿವಾರಿ, ಯಶ್ಪಾಲ್ ಶರ್ಮಾ, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್, ವಿಂದು ದಾರಾ ಸಿಂಗ್, ಊರ್ವಶಿ ರೌಟೇಲಾ, ಹೇಮಂತ್ ಪಾಂಡೆ, ಬ್ರಿಜೇಂದ್ರ ಕಾಲಾ, ಫಿರೋಜ್ ಖಾನ್ (ಅರ್ಜುನ್), ದಿವಂಗತ ಪಂಕಜ್ ಧೀರ್, ಪುನೀತ್ ಇಸ್ಸಾರ್, ಸುದೇಶ್ ಬೆರ್ರಿ, ಜೀತು ವರ್ಮಾ, ವ್ರಿಹಿ ಕೊಡವರ, ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ಭಾನುಶಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣವಿದೆ. ಎ ಎ ನದಿಯಾದ್ವಾಲಾ, ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ18 ಅರ್ಪಿಸುವ, ಸೀತಾ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ಡ್ಯಾಂಗ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೂನ್ 26 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.