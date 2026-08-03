ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು 'ದಿ ಅಲಯನ್ಸ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಾವು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಸಲ್ಮಾನ್ ಈ ಶೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.

ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 'ದಿ ಅಲಯನ್ಸ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ತಾವು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ '50 ರಿಂದ 70 ಜನರು' ಒಂದೇ ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸೀಮಾ ಶೋನಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು 'ದಿ ಅಲಯನ್ಸ್' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಾವು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್‌ಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಸಲ್ಮಾನ್ ಈ ಶೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಸೊಹೈಲ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸೀಮಾ ಸಜ್ದೇಹ್ ಶೋನಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ನಂತರ, ಅವರು ಆಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್, ತಮ್ಮ ಜೈಲುವಾಸದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸರಳುಗಳಿದ್ದವು. ಅದು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿ 50 ರಿಂದ 70 ಜನರು ಒಂದೇ ಬಾತ್‌ರೂಮ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಮೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಗಳೂ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು," ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದರು.

'ದಿ ಅಲಯನ್ಸ್' ಶೋನಲ್ಲಿ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್ ಆಕ್ರೋಶ

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ಇತ್ತ, ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಸೀಮಾ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಸೊಹೈಲ್ ಖಾನ್ 'ದಿ ಅಲಯನ್ಸ್' ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್‌ಗಾಗಿ ನಡೆದ 'ಅಲಯನ್ಸ್' ಕಟ್ಟುವ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸೊಹೈಲ್‌ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು. ಇದೇ ಶೋನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅರ್ಸ್ಲಾನ್ ಗೋನಿ, ಆಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡುವಂತೆ ಸೊಹೈಲ್‌ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸೊಹೈಲ್, "ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮರಕುಟಿಕ ತರ ಪದೇ ಪದೇ ಕುಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ," ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಸೊಹೈಲ್ ಅವರ ತಾಳ್ಮೆ ಕಟ್ಟೆಯೊಡೆಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್‌ರೂಮ್‌ಗೆ ಹೋದರು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೋಡಿ, "ಈ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒದ್ದು ತೆಗೆಯಲಿದ್ದೇನೆ," ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಒದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುರಿದರು.

ನಂತರ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?

ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಶೋ ಆಯೋಜಕರು ಸೊಹೈಲ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹೆಡ್‌ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಇನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಮಾತೃಭೂಮಿ: ಮೇ ವಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್'. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. 'ದಿ ಅಲಯನ್ಸ್' ಶೋ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ.