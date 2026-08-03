Detective Teekshana: ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣ, ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯದ 50ನೇ ಸಿನಿಮಾ 'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ' ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿ ಪಯಣ, ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದಿಗೂ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
50 ಸಿನಿಮಾಗಳು... ಆದರೆ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ!
50 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಅಭಿನಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ಒಂದೊಂದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದೆ. ಯಾವಾಗ 50 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಿನಿಮಾ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, "ಸಿನಿಮಾದಿಂದಲೇ ನಾನು ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೊಸೆಯಾದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬದಲಿಸಿತು. ಎಲ್ಲವೂ ವಿಧಿಯ ಆಟ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ನಟನೆಯೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು
ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "2003ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ವಿಭಾಗದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿತ್ತು. ಸಮಾಜವೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ, ಓಟಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಮಹಿಳಾ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ನನಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ' ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೇ ಹೀರೋ
ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ರಘು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ 'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಇದು ದೈಹಿಕ ಸಾಹಸಕ್ಕಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವ ಪಾತ್ರ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಕಥೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಥೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ನನಗಿದೆ. 'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ' ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಶೆರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿ... ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೂ ನೆನಪು!
ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, "ನಿಜ ಜೀವನದ ಖಾಸಗಿ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ಗಳ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಾರದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶೆರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೂ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಗಟು ಬಿಡಿಸುವ ಕಥೆಗಳು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗುವ ಕನಸು
ನಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಇಂಗಿತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವನ್ನೂ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪುತ್ರ ಆಯುಷ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ'ವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ
ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಗುತಾ ಮುನಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರ ನಿಧನ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. "ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. 'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ತೆರೆಗೆ 'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ'
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ರಘು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಡ್ಲಿಂಗು ಶ್ರೀಧರ್, ಅರುಣ್ ಬಾಲರಾಜ್, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಯಾಸ್, ರೋಬೋ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶಶಿಧರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಪಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದು, ಮನು ದಾಸಪ್ಪ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ 'ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ' ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.