ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕೈಯನ್ನು ಜಾಕಿ ತಳ್ಳಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ದೃಶ್ಯ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾದ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ನಟರ ನಡುವೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಡೆದಿದ್ದೇನು ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಿಪ್, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

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ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ಜಾಕಿ ಅವರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕೈಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ, ಏನೂ ಆಗದವರಂತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಘಟನೆಯೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕೆಂಡನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ತರಹೇವಾರಿ ವಾದಗಳು

ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜಾಕಿ ಅವರ ಈ ವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಹಲವರು ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ, ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಈ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್‌ಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರೂ, ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಟರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನಿಸು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ.