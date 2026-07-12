'ಧುರಂಧರ್' ಮತ್ತು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಈಗ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಮತ್ತು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಜೋರಾಗಿವೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರಾ?
ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ಇರಬಹುದು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್, ದಕ್ಷಿಣದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಚಿತ್ರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ?
ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ಗಳು ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು
ವರ್ಕ್ಫ್ರಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. 'ಫೌಜಿ', 'ಸ್ಪಿರಿಟ್', 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD - ಪಾರ್ಟ್ 2', ಮತ್ತು 'ಸಲಾರ್: ಪಾರ್ಟ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ 'ಸಲಾರ್' ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ (Hombale Films) ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ 'ಧುರಂಧರ್' ಮತ್ತು 'ಧುರಂಧರ್ 2'
ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಧುರಂಧರ್' ಮತ್ತು 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಚಿತ್ರಗಳು ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು. ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಆಕ್ಷನ್, ಎಮೋಷನ್ ಮತ್ತು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಮಿಶ್ರಣವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಸೇರಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 3000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿವೆ. 'ಧುರಂಧರ್' ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದರೆ, 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮೊದಲ ಭಾಗದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹಲವು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.